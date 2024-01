Peine. Die Peiner Nachrichten kündigen die Termine an und sammeln Fotos von den Veranstaltungen mit Feiern und Verkleiden im Landkreis Peine.

Die tollen Tage gehen in die heiße Phase, der Aschermittwoch (14. Februar), an dem bekanntlich „alles vorbei“ ist, naht. Zeit, die Zügel beim Feiern noch einmal richtig locker zu lassen. Karneval oder Fasching, Männer- oder Weiberfastnacht, Kinder oder Senioren, in den Kitas und Schulen – alle haben dieser Tage einen guten Grund zum Feiern.