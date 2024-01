Stederdorf. Rund 500 Teilnehmer – so die Polizei – haben ein deutliches Statement gesetzt. In den Beiträgen fahren die Redner die AfD scharf an.

Eindrucksvolles Statement gegen Rechts: Rund 500 Teilnehmer – so die Schätzung der Polizei – haben am heutigen Dienstagabend (16. Januar) in Stederdorf gegen die AfD und damit gegen Demokratiefeindlichkeit/Ausländerhass demonstriert. Anlass ist die Veranstaltung „Fraktion im Dialog“ der AfD-Landtagsfraktion gewesen, die unweit vom Demonstrationsort in der Stederdorfer Gaststätte „Zur Sonne“ stattgefunden hat. Beide Aktionen sind nach Darstellung der Polizei friedlich verlaufen, Zwischenfälle habe es nicht gegeben.