Peine. Die freundliche Hündin kam aus Rumänien ins Tierheim nach Peine. Nur eine Sache verunsichert die im Oktober 2021 geborene Lotta.

Zuhause für eine freundliche Hündin gesucht: Lotta ist im Oktober 2021 geboren, kastriert und kam über eine Tierschutzorganisation von Rumänien ins Tierheim Peine, wie dieses berichtet.

Lotta sei anfangs noch etwas zurückhaltend, bis ihre Neugier siege. „Sie zeigt sich freundlich sowohl Artgenossen als auch Menschen gegenüber, wenngleich Kinder sie noch sehr verunsichern, sodass diese im neuen Zuhause schon älter sein sollten“, erklärt das Tierheim.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Peine:

Wünschenswert sei für sie außerdem ein vorhandener Garten, in dem sie sich schön austoben könne. An der Leine soll sie mittlerweile sehr gut laufen, und sie würde sich über die Teilnahme am Hundesport oder einer Hundeschule freuen, damit sie sich nicht nur auspowern kann, sondern auch vorhandene Unsicherheiten abzubauen lernt, heißt es.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee unter (05171) 52558 oder im Internet auf www.tierheim-peine.de.

red