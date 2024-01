Broistedt. Ein Unternehmen aus Hannover errichtet zwei Mehrfamilienhäuser. Fertigstellung soll in einem Jahr sein – wir verraten den Mietpreis.

Bezahlbarer Wohnraum – er ist auch auf dem Lande rar gesät, auch wenn die (normalen) Mietpreise hier nicht mit denen in Großstädten zu vergleichen sind. In Broistedt entsteht ein Neubaugebiet, in dem auch acht Grundstücke für Mehrfamilienhäuser bereitstehen – auf zwei von ihnen errichtet eine Baufirma bezahlbare Mietwohnungen.