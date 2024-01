Gadenstedt. Künftige Arbeitsstelle wird für diese Person das Peiner Allwetterbad P3. Die Gemeinde Ilsede schreibt die Gadenstedter Stelle neu aus.

Im Gadenstedter Freibad gehört Esra Yildirim zum vertrauten Gesicht: Seit mehr neun Jahren leitet sie als Fachangestellte für Bäderbetriebe diese Badeanstalt. „Viele Badegäste sind mir in all den Jahren ans Herz gewachsen“, hat sie mal erzählt. Bald jedoch trennen sich die Wege: In diesem Jahr verlässt Esra Yildirim am 30. Juni das Gadenstedter Bad, ab 1. Juli arbeitet sie im Peiner Allwetterbad P3 – das berichtet der Ilseder Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge und spricht bei ihr von einer neuen beruflichen Herausforderung.