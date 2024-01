Peine. Mehr als 37.000 Euro verteilt die Volksbank BraWo an Vereine und Institutionen aus Peine und Umgebung. Woher das Geld kommt.

19 gemeinnützige Vereine und Institutionen aus dem Peiner Land freuen sich über insgesamt 37.190,50 Euro. Die symbolische Spendenübergabe durch die Volksbank BraWo fand in der Peiner Hauptstelle des Instituts am Markt statt, wie das Geldinstitut mitteilt.

„Für das Wohl unserer Gesellschaft sind gemeinnützige Vereine und Institutionen unverzichtbar. Sie leisten hervorragende Arbeit. Es ist mir eine große Freude, den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren in diesem Rahmen für ihr Engagement zu danken“, sagte der Leiter der BraWo-Direktion Peine, Stefan Honrath, in seiner Ansprache und ergänzte: „Doch ohne Geld kann auch die beste Gemeinwohlarbeit nur halb so viel bewirken.“

Peiner Vereine wollen das Geld für ganz unterschiedliche Dinge ausgeben

Die anwesenden Vereinsvertreter hätten sich über ihre Förderbeträge gefreut, heißt es weiter. Diese wollten sie ganz unterschiedlich verwenden. So habe die Musikgruppe Rot-Weiß von 1971 aus Lengede Equipment für ihre Mitglieder sowie Musikschülerinnen und Musikschüler angeschafft, die Landjugend Solschen eine Boulebahn in Oberg gebaut, und das Peiner Frauenhaus biete nun ihren jungen Bewohnern ein neues Klettergerüst an.

Die Fördergelder stammen aus den Reinerträgen des Gewinnsparens des Jahres 2023, wie das Geldinstitut weiter mitteilt. Das Gewinnsparen ist die Lotterie der Volksbanken und Raiffeisenbanken, bei der die Teilnehmer gewinnen, sparen und gleichzeitig in ihrer Region helfen können. Neben monatlichen Verlosungen sowie regelmäßigen Sonder- und Zusatzverlosungen mit Geldgewinnen und Sachpreisen werde der Hauptteil des Losentgelts bis zum Jahresende für den Kunden gespart. Ein weiterer Teilbetrag, der Reinertrag, werde über die teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken in Verbindung mit der Gewinnspargemeinschaft für gemeinnützige und kulturelle Zwecke eingesetzt, heißt es abschließend.

