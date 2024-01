Woltorf. Gut 100 Teilnehmer ersteigern bei der Holzauktion der Forstgenossenschaft Woltorf am Samstag Brennholz zur Selbstaufbereitung.

Stopp am Polter 68. Mehrere Stämme Buchenholz liegen aufgestapelt am Waldrand. Die Forstgenossenschaft Woltorf hat zur Holzauktion eingeladen. Auktionator Otto Lieke ist dicht umringt von Kaufwilligen. Und dann geht es schnell. Mit 360 Euro eröffnet er die Runde am Polter 68. „400, 410, 420“ - die Gebote fliegen dem Auktionator nur so zu. Ab 450, 460 Euro kommen die Gebote langsamer, aber der Preis geht kontinuierlich weiter in die Höhe: Zuschlag bei 500 Euro.