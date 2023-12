Peine. Eine 84-Jährige passt beim Ausparken nicht auf und kollidiert mit einem VW-Bus. Außerdem: Fußgänger auf der Marktstraße angefahren.

Eine 84-Jährige ist am Dienstag, 19. Dezember, gegen Mittag in Edemissen mit ihrem Wagen mit einem VW-Bus kollidiert, nachdem sie ihm die Vorfahrt genommen hatte, so die Polizei Peine. Sie fuhr auf der Peiner Straße von einem Parkstreifen auf die Straße und übersah den 54-jährigen VW-Busfahrer. Er kam aus Richtung Ortsmitte.

Der Wagen der Frau schleuderte nach der Kollision über die Fahrbahn. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und war in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Ortsfeuerwehr Edemissen befreite sie und ein Krankenwagen brachte die Frau ins Klinikum Peine. Beide Fahrzeuge sind beschädigt. Gegen halb zwei war die Unfallaufnahme beendet.

Fußgänger in Peine von Auto angefahren

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Montag, 18. Dezember, gegen 17 Uhr auf der Marktstraße in Peine einen 85-jährigen Mann angefahren. Der 71-jährige Fahrer versuchte den Aufprall vergeblich, mit einer Vollbremsung zu verhindern. Der Fußgänger hatte leichte Verletzungen und ein Krankenwagen brachte ihn ins Klinikum Peine.

red