Edemissen. Wie es genutzt werden soll, ist noch offen. Der Gemeinderat Edemissen bewilligt für den Kauf der Immobilie 400.000 Euro.

Die Gemeinde Edemissen kauft das ehemalige Gebäude der Volksbank samt Grundstück am Eichenweg im Kernort Edemissen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend dafür außerplanmäßig 400.000 Euro bereitgestellt.