Peine. In Klein Ilsede haben Unbekannte am Freitag eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Freitag, zwischen 14 und 19 Uhr, in Klein Ilsede, im Landkreis Peine, in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Scheibe einer Nebeneingangstür eingeschlagen und sich somit Zutritt zum Wohnhaus am Bruchweg verschafft. Es sei ein Schaden von etwa 300 Euro entstanden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

red