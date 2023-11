Vallstedt. In Vallstedt informieren Feuerwehrleute aus der Region Hannover über den Abrollbehälter Hygiene – dies hat es damit auf sich.

Die Hygiene am Brand-Ort: Für die Einsätze der Feuerwehren im Landkreis Peine gerät dieses Anliegen angesichts der Krebsgefahr immer mehr in den Vordergrund. Daher haben sich die Sicherheitsbeauftragten der Ortswehren aus dem Kreisgebiet am Feuerwehrhaus in Vallstedt getroffen, um sich über das Hygienekonzept und die dazu erforderliche Ausstattung von Brandschützern aus Hämelerwald und Kolshorn (Lehrte) aus der Region Hannover zu informieren.