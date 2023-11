Peine. Gospelklänge erfüllten die St.-Jakobi-Kirche in Peine. So nahmen die Besucher den Abend wahr.

Die voll besetzten Reihen in der St.-Jakobi-Kirche Peine sprachen für sich: Mit großem Enthusiasmus feierte der renommierte Klein Ilseder St.-Urban-Gospelchor an diesem Wochenende sein 30-jähriges Bestehen. Das zweitägige ausverkaufte Konzerterlebnis gipfelte am Samstagabend in einer stimmungsvollen After-Show-Party im Forum Peine.