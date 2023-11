Stederdorf. Tesla hat in Stederdorf seine Ladesäulen aktiviert. Die neuen V4-Charger stehen auch Elektroautobesitzern anderer Marken zur Verfügung

Zur Eröffnung des Rausch-Schokoladenhauses im Sommer in Stederdorf hatte es noch nicht ganz gefunkt in der Zusammenarbeit mit Tesla bzw. dessen Zusammenarbeit mit den Behörden. Damals konnten noch nicht alle Ladesäulen auf der Fläche am Schokoladenhaus in Betrieb genommen werden. Das ist nun anders.