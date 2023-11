Adenstedt. Der „Zirkus Sensationell“ verspricht Vorstellungen unter anderem mit Ponys, Alpakas, Ziegen und Hunden in einem beheizten Zelt.

Zirkusfreunde aufgepasst: Vom heutigen Freitag (17. November) bis einschließlich Sonntag (19. November) gastiert der „Zirkus Sensationell“ in Adenstedt auf dem Festplatz. Der Zirkus verspricht Vorführungen unter anderem mit Ponys, Alpakas, Ziegen und Hunden in einem beheizten Zelt. Die Vorführungen sind am Freitag (17. November) und am Samstag (18. November) jeweils ab 16 Uhr sowie am Sonntag (19. November) ab 11 Uhr. Der Festplatz in Adenstedt befindet im Bereich Dreschereistraße/Kampstraße an der Ortsausfahrt (Kreisstraße 29) in Richtung Oedelum.