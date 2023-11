Wendeburg. Die Aufführung in der Kirchengemeinde findet nun einmalig zum 60. Geburtstag der katholischen Sankt-Elisabeth-Kirche statt.

Wenn man ein Jubiläum feiern möchte, soll es immer besonders sein. 60 Jahre katholische Elisabethkirche in Wendeburg ist laut Pressemitteilung der Anlass, neben dem Pfarrfest auch etwas Besonderes zu planen. Im Internet habe die Gemeinde das Musical Elisabeth von Thüringen von Kornelia Langmann und Michael Koller entdeckt. Sie habe die Noten und die Genehmigung zur Aufführung besorgt und die Lieder auf ihre drei Chöre – die Ellyband Wendeburg, Gereon Cantores Vechelde und die Schola Lehndorf – verteilt.

Die Aufführung ist einmalig am Sonntag, 19. November, ab 15.30 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche in Wendeburg, Pastor-Derks-Weg 2, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Chöre sind seit dem Frühjahr am Proben, heißt es. Die Instrumentalbegleitung übernähmen Musiker aus dem Musikzug BDKJ Wendeburg und zwei Pianisten.

Das Leben der Heiligen Elisabeth ist Thema in Wendeburg

Thema des Musicals ist laut Mitteilung das Leben der Heiligen Elisabeth – betrachtet von Menschen aus der „Istzeit“ und einem Ritter aus der Zeit von Elisabeth, der aus dem 13. Jahrhundert ins 20. katapultiert wurde. Ein Aufführungskniff mit Augenzwinkern, heißt es. Er helfe, die Geschichte aus dem heutigen Blickwinkel auf diese Frau zu sehen.

Der Chor erzähle, frage und kommentiere aus heutiger Sicht, der Ritter mische sich ein, erkläre, ergänze und korrigiere immer wieder, was die Legende aus Elisabeth gemacht habe. Sie, die bereits als Kind verheiratet worden sei, habe nicht den höfischen Erwartungen entsprochen, sondern sei ihren eigenen Weg gegangen. Teils mit melodiösen Vorträgen, teils mit Rap-artigen Sologesängen und entsprechenden Refrains der Chöre werde ihr Leben dargestellt. Es entstehe der Eindruck, dass es sich bei dieser Heiligen nicht um eine verstaubte Figur des Mittelalters handele, sondern um eine moderne Persönlichkeit, heißt es abschließend.

red