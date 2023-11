Groß Ilsede. Die Stützpunktfeuerwehr ist außerordentlich zufrieden mit ihrem neuen Domizil, das einige Besonderheiten vorzuweisen hat.

Weiter Blick zurück in die Vergangenheit: 1899 hat sich die Groß Ilseder Feuerwehr gegründet, und seitdem ist sie ansässig gewesen in ihrem angestammten Domizil an der Dorfstraße. Mit dem Umzug ins neue Zuhause im Feuerwehrhaus an der Gerhardstraße (Bundesstraße 444)/am Handorfer Weg beginnt für diese Stützpunktwehr eine neue Zeitrechnung – pünktlich zum 125-jährigen Bestehen im nächsten Jahr.