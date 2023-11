Peine. Brutaler Vorfall an der Theodor-Heuss-Straße. Nachdem ein Transporter widerrechtlich aufs Gelände fuhr, eskalierte die Situation.

Zu einem gewalttätigen Vorfall ist es am Mittwochabend um 21.30 Uhr auf einer Baustelle in der Theodor-Heuss-Straße in Peine gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drang ein weißer Transporter widerrechtlich in die Baustelle ein. Als der 46-jährige Verantwortliche versuchte, die vier Insassen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen, eskalierte die Situation laut Polizeibericht.