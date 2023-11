Peine. In Berlin gibt es eine Auszeichnung für 50 Jahre VKU-Mitgliedschaft. Der Peiner Verband sieht sich in seiner Arbeit bestätigt.

Der Wasserverband Peine wurde nach eigenen Angaben in Berlin für seinen engagierten Einsatz für die Wasserwirtschaft vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) geehrt. Die Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft überreichte demnach Thomas Abel, Geschäftsführer der Abteilung Wasserwirtschaft des VKU, an Verbandsvorsteher Lutz Erwig und Geschäftsführer Olaf Schröder.

Peiner wollen bundesweiten Dialog mitgestalten

„Es freut uns sehr, dass unser Einsatz für nachhaltige Wasserwirtschaftskonzepte und unsere Erfahrung für effiziente Lösungen im ländlichen Raum geschätzt werden und wir so Impulse für zukunftsorientierte Konzepte bundesweit geben“, werden Erwig und Schröder zitiert. „Wir werden uns auch weiter in diesem Netzwerk für kommunale Dienstleistungsorganisationen aktiv einbringen. Der VKU ist einer der erfolgreichen Verbände, der die kommunale Wasserwirtschaft im intensiven Dialog mit der Politik auf Bundes- und Landesebene sowie in Brüssel aktiv mitgestalten kann.“

Auch die Interessen der Peiner weitertragen

Man benötige bundesweit als kommunale Unternehmen ein starkes Netzwerk, um die Interessen der Wasserwirtschaft im politischen Entscheidungsprozess miteinbringen zu können, so Schröder. Das seien auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden vor Ort im Landkreis Peine.

