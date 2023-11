Peine. Der Landkreis hat das Projekt Duo-Seniorenbegleitung 2020 übernommen und bereits drei Schulungen für Ehrenamtliche angeboten.

Sieben neue ehrenamtliche Duo-Seniorenbegleiter haben laut Landkreis Peine ihre Zertifikate erhalten. Die Ausbildung teilte sich auf in eine Praxisphase von 20 Stunden in Alten- und Pflegeeinrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten und im Haushalt sowie eine 30-stündige theoretische Schulung – in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Peine als Bildungsträger. Laut Kreis-Sprecherin Katja Schröder hatte die Schulung im April und Mai im Senioren- und Pflegestützpunkt stattgefunden.

In dieser Schulung wurden demnach unter anderem die Themengebiete Krankheitsbilder im Alter, Tagesstrukturierung und Aktivierung sowie Rechtliche Bedingungen im Ehrenamt behandelt. „Die Seniorenbegleitung ist ein wichtiger Baustein der sozialen Landschaft in unserem Landkreis. Sie schenkt vor allem Zeit zum Reden und Zuhören oder für gemeinsame Unternehmungen“, wird Kreis-Sozialdezernentin Andrea Friedrich zitiert.

42 Peiner Seniorenbegleiter sind für 46 Menschen da

„Aktuell gibt es 42 einsetzbare Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbegleiter, von denen zurzeit 46 Seniorinnen und Senioren begleitet werden“, so Bianca Kaiser, Koordinatorin der ehrenamtlichen Seniorenbegleitung. Das Projekt Duo-Seniorenbegleitung wurde laut Verwaltung im Jahr 2020 vom Landkreis Peine übernommen. Seitdem konnten mittlerweile drei Schulungen angeboten werden.

Wer Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann sich beim Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Peine unter (05171) 4019102 anmelden. Die nächste Schulung findet im Frühjahr 2024 statt.

