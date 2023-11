Wendeburg. Der Kulturring der Gemeinde Wendeburg bereitet das Fest vor. Gefeiert wird am 2. Juni 2024 am alten Schwimmbad in Sophiental.

Der Termin steht fest: Am Sonntag, 2. Juni 2024, feiert die Gemeinde Wendeburg wieder „Das Fest der Dörfer“. Der Arbeitsausschuss des Kulturringes Wendeburg bereitet den großen Tag vor und ist bereits am Wirbeln, um das Programm auf die Beine zu stellen.