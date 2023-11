Vechelde. Fabian Drohn von der Kindertagesstätte Köchinger Straße ist ausgebildet für die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Handicap.

Gemeinsames Spielen und Lernen von Kindern mit und ohne Handicap: In der kommunalen Kindertagesstätte (Kita) Köchinger Straße in Vechelde bietet die Gemeinde Betreuungsplätze auch für Mädchen und Jungen mit besonderem Förderbedarf an. „Um für diese integrative Betreuung die Fachkenntnisse zu bekommen, hat unser Mitarbeiter Fabian Drohn seine Weiterqualifizierung zur Fachkraft für Integration und Inklusion abgeschlossen“, berichtet Bürgermeister Tobias Grünert: „Vor dem Hintergrund des stetig zunehmenden Fachkraftmangels im Sozial- und Erziehungsdienst ist es eine überaus gute Nachricht für unsere Gemeinde, dass wir mit dieser freiwilligen Weiterbildung die künftige Betreuung für die Mädchen und Jungen mit besonderem Förderbedarf an der Kita Köchinger Straße stärken können.“