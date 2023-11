Denstorf. Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Rolf Seide, verrät im Interview, welche Wege der Verein geht und welche Fehler zu vermeiden sind.

Früher ist es Allgemeingut gewesen: das Singen. Inzwischen allerdings haben viele Chöre Nachwuchssorgen, müssen sich zusammentun wie die Männergesangvereine (MGV) „Liedertafel“ in Vechelde und „Liederkranz“ in Bettmar oder sich auflösen wie der Frauenchor Vechelde. Doch es geht auch anders: Die Chorgemeinschaft Denstorf ist mit ihren 65 aktiven Sängern und rund 60 passiven Unterstützern nach eigener Aussage der mitgliederstärkste Chor im Landkreis Peine; sein Durchschnittsalter habe der Chor durch jüngere Neusänger um fünf Jahre senken können. Am Samstag (18. November) feiert er sein 75-jähriges Bestehen mit einem Konzert. Rolf Seide, Vorsitzenden der Chorgemeinschaft Denstorf, stellt sich den Fragen.