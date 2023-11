Vechelde. Die hauptamtlichen Sozialarbeiterinnen und Ehrenamtlichen stellen ihre Arbeit vor. Das „Gemeinschaftszentrum“ bietet diesen Service an.

Ohne ehrenamtliches Engagement geht (fast) nichts in unserer Gesellschaft. Das Ehrenamt ist quasi der „Kitt“, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und so ist der Staat – und damit auch die Gemeinde Vechelde – angewiesen auf Menschen, die sich (unentgeltlich) einsetzen für die Mitmenschen: Vor diesem Hintergrund hat die Peiner Ostkreiskommune zum ersten Ehrenamtstreffen im Dornberg-Carree an der Hildesheimer Straße in Vechelde.