Denstorf. Propsteikantorin Petra Mecke spielte in der Denstorfer Sankt-Johannes-Kirche melancholische und tragische Musik in Moll.

Nach 75 Minuten klatschte das Publikum am Sonntag in der sehr gut besuchten Sankt-Johannes-Kirche in Denstorf lange und heftig. Der Beifall galt Propsteikantorin Petra Mecke für ihr Orgel-Konzert, das unter dem Titel „So schön traurig“ stand. Es fand eine Woche vor dem Volkstrauertag und zwei Wochen vor dem Totensonntag statt.