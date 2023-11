Wendeburg. Kein Gedanke ans Aufhören: Die Institution in Sachen Pflege in Wendeburg hat Bestand.

„Nein – Sie müssen sich keinen anderen Pflegedienst suchen. Löschmann gibt es noch – und wir wollen und können noch weitermachen.“ Ungezählt viele Male musste Regina Löschmann – eine Institution in Sachen Pflege in Wendeburg und darüber hinaus – dies bei Anrufern in den vergangenen Tagen klarstellen. Der Grund: Bürgermeister Gerd Albrecht hatte bei der Eröffnung der Seniorenresidenz Aueblick anklingen lassen, dass sich Löschmanns, die örtlichen Ansprechpartner für Pflegedienstleistungen, seit einiger Zeit aus Altersgründen langsam zurückziehen.