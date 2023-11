Vechelde. „Beppo“ ist noch Single. Eine Partnerin mit Zirkuserfahrung wäre gut! Ein Besuch beim „Circus Salino“ – mit Tieren, ohne Indianer.

Kuppelshows gibt es reichlich im Fernsehen, wir wollen hier nicht für sie werben. Aber wer bei der Show unter der Kuppel, also in der Manege im Zirkuszelt mitmacht, hat es bei der Partnersuche schwerer. Derzeit gastiert der „Circus Salino“ in Vechelde. Wir fragten mal nach, was im Zelt und dahinter so läuft.