Peine. Sie übernimmt von Regierungsdirektorin Andrea Rother, die bereits im April in das Finanzamt nach Burgdorf gewechselt war.

Regierungsdirektorin Bernadette Zeitler ist neue Leiterin des Finanzamts Peine. Bereits im Juli hat sie nach Mitteilung der Behörde die Aufgaben übernommen. In dieser Woche wurde sie in einer Feierstunde auch offiziell durch den Vizepräsidenten des Landesamts für Steuern Niedersachsen (LStN), Karsten Pilz, in ihr neues Amt eingeführt. Gleichzeitig verabschiedete Pilz die bisherige Leiterin, Regierungsdirektorin Andrea Rother, die im April nach Burgdorf gewechselt war und dort die Leitung übernommen hat.

Bernadette Zeitler startete im Finanzamt in Braunschweig

Bernadette Zeitler war Anfang 2001 beim Finanzamt Braunschweig-Wilhelmstraße in den Dienst der niedersächsischen Steuerverwaltung getreten. Dann war sie beim Finanzamt Celle tätig, bevor sie im Juli 2004 die Aufgaben der ständigen Vertretung der Amtsleitung beim Finanzamt Herzberg am Harz übernahm. Von Mai 2009 bis Januar 2022 war sie stellvertretende Leiterin der Steuerakademie Niedersachsen. Während dieser Zeit, so die Behörde weiter, kreuzten sich die Wege von Bernadette Zeitler und Karsten Pilz bereits einmal, da Pilz von Juni 2014 bis Juli 2019 Leiter der Steuerakademie Niedersachsen war. Im Januar 2022 übernahm Bernadette Zeitler die Aufgaben der ständigen Vertretung der Amtsleitung beim Finanzamt Hameln, das zum 1. April 2023 mit dem Finanzamt Holzminden zum neuen und größeren Finanzamt Hameln-Holzminden fusionierte. Mit ihrem Wechsel an das Finanzamt Peine hat sie erstmals die Leitung eines Amtes übernommen.

124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es beim Finanzamt Peine

Das Finanzamt Peine beschäftigt aktuell 124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so die Mitteilung weiter. 16 befinden sich momentan in einer Ausbildung oder einem dualen Studium. Rund 46.000 Einkommensteuerfälle werden im Finanzamt geführt, davon 16.000 im Arbeitnehmerbereich. Daneben ist das Finanzamt für rund 1700 Körperschaften (etwa AG, GmbH, Genossenschaften Stiftungen) und 550 Vereine zuständig. Das Finanzamt erzielte 2022 ein Steueraufkommen von rund 411,5 Millionen Euro. Der örtliche Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Peine erstreckt sich auf den Landkreis Peine. Ausgenommen sind die Gemeinden Vechelde und Wendeburg – ohne die Ortsteile Wense und Rüper, die wiederum zum Finanzamt Peine gehören.

