Stederdorf. Nach schwierigen Anfangsjahren hat der Verein nun 200 Anhänger/Mitgliedsfamilien. Bei der Feier gibt es auch diese besondere Ehrungen.

60 Jahre SiedlergemeinschaftStederdorf: Etwa 110 Gäste haben diesen „Geburtstag“ gefeiert. In seinem Festvortrag erinnert der Vorsitzende Erwin Hillebrand an die Vereinsgründung durch Herbert Hüttig am 1. Oktober 1963 und die schwierigen Anfangsjahre, in denen es nur wenig Mitgliederzuwachs gegeben habe. Heute zählt die Siedlergemeinschaft rund 200 Anhänger/Mitgliedsfamilien.