Die Zukunft der beiden Grundschulen in Schmedenstedt und Woltorf bewegt die Menschen. Viele Fragen werden im Gremium besprochen.

Der Besucherandrang bei der Ortsratssitzung in Schmedenstedt zeigt das starke Interesse: Nach dem Ortsrat Dungelbeck hat sich das Gremium in Schmedenstedt mit der Zukunft der Grundschulen befasst. Der aktuelle Vorschlag der Peiner Stadtverwaltung sieht eine zweizügige inklusive Ganztagsschule in Schmedenstedt vor und die Schließung des einzügigen Grundschulstandorts Woltorf.