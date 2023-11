Wendeburg. Sabine Lück, psychologische Psychotherapeutin aus Wendeburg, setzt bei „vererbtem Trauma“ auf Imaginations-Technik.

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen.“ Die Redensart meint, dass jeder Mensch sein individuelles Schicksal hat, und wohl keiner ohne Sorgen ist. Aber kann ein Trauma unserer Vorfahren unser eigenes Leben belasten? Um diese spannende Frage geht es am Sonntag in der Doku-Reihe Terra Xplore im ZDF. Als Expertin mit dabei ist Sabine Lück, psychologische Psychotherapeutin und systemische Familientherapeutin in Wendeburg.