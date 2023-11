Peine. Zumindest bis Ende 2024 ist damit der Erhalt der Kultgaststätte gesichert. Der neue Mieter/Betreiber verrät bei uns seine Pläne.

Drumherum ist bei Härke in Peine alles in Bewegung, doch eine gute alte Tradition bleibt – zumindest vorerst: das Braustübchen in der jahrhundertealten burgähnlichen Brauerei in der Innenstadt. Denn kurz vor Weihnachten – ab Samstag, 18. Dezember, – mietet der bekannte Peiner Gastronom Christian Horneffer das urig und rustikal eingerichtete Braustübchen, also die Gaststube mitsamt angrenzendem Mehrzweckraum.