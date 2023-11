Lengede. Die Generationenhilfe Lengede e. V. wich schließlich bis nach Duisburg aus, um neue Transporter zu kaufen. Nun fehlen aber noch Fahrer.

Die Wende zur umweltfreundlicheren und zukunftstauglichen E-Mobilität wäre in Lengede fast gescheitert. Aber nicht wegen der hohen Kosten, sondern weil einige Autohändler in unserer Region offensichtlich keine hohen Einnahmen haben wollen. Zumindest stellt sich das für den Verein Generationenhilfe Lengede e. V. so dar.