Peine. Ein Oberger Unternehmen schafft unter anderem eine altersgerechte Wohnanlage, noch sind Bauplätze frei. In Denstorf stockt ein Projekt.

Formen nimmt das kleine Neubaugebiet am Südwestrand von Klein Ilsede an: Auf einer ehemaligen Ackerfläche von rund einem Hektar bietet das Oberger Bauunternehmen Lütgering18 Wohnbauplätze an. Dem Geschäftsführer Philipp Lütgering zufolge sind acht Wohneinheiten als eine altersgerechte Anlage geplant, also ebenerdig und barrierefrei sowie als Heizung mit Wärmepumpe. Darüber hinaus seien Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen. „Rund die Hälfte der Bauplätze sind noch frei und zu kaufen“, informiert Lütgering. Interessenten werden sich an die Firma unter (05172) 4033; Infos unter www.luetgering.de im Internet. Die Firma hat bereits einiges in Sachen Wohnungsbau investiert: So sind im Bereich Lindenplatz/Deckersweg in Gadenstedt 30 Wohneinheiten entstanden – und zwar auf einem Gelände, früher ein Landmaschinenhandel ansässig gewesen ist. Und in Münstedt soll das nächste Neubaugebiet mit 30 Bauplätzen entstehen.