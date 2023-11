Broistedt. Im Gespräch beschreibt der Mann die Betrugsmasche der Firma. Die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs.

Ein Ex-Mitarbeiter des Möbelhauses „Brandts Wohnwelt“ in Broistedt packt aus. Was der Mann, der aus Furcht vor Unannehmlichkeiten anonym bleiben möchte, zu erzählen hat, wirft ein besonderes Licht auf das Geschäftsgebaren dieses Küchenanbieters, teilweise klingen die Geschichten wie aus einem Krimi. Gleichwohl: Der Firmeninhaber, der unter schwerem Betrugsverdacht steht, ist für unsere Zeitung für eine Stellungnahme nach wie vor nicht zu erreichen; unter der Unternehmenstelefonnummer ist die Mailbox eingeschaltet – eine erneute Rückrufbitte bleibt bislang unbeantwortet. Auch am Wohnhaus des Mannes ist niemand anzutreffen. So bleiben die Vorwürfe des früheren Angestellten im Raum, die unsere Redaktion in abgeschwächter Form wiedergibt.