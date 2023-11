Ilsede. Das Geldinstitut plant die Wiederöffnung in Groß Ilsede an zwei Standorten, die Filiale in Gadenstedt bleibt für immer geschlossen.

Die Kundenbeschwerden haben sich gehäuft, auch an unsere Redaktion haben sich Unzufriedene gewandt. Doch nun kündigt die Volksbank Brawo eine Lösung an: Im nächsten Jahr ziehen die Mitarbeiter der gesprengten Filialen in Groß Ilsede und Gadenstedt im ersten Quartal – also bis Ende März – in die angestammten Geschäftsstellenräume an der Ortsdurchfahrt (Gerhardstraße 46): Über diese Wiedereröffnung informiert Stefan Honrath, Leiter der Brawo-Direktion Peine.