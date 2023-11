Vechelde. In der Zeit von Mittwoch, 8. November, bis Sonntag, 19. November, ist die Manege für die Zuschauer aus dem Kreis Peine geöffnet.

Der Circus Salino kommt auf den Festplatz am östlichen Ortsrand der Ortschaft Vechelde. Laut Einladung ist er zu Gast in der Zeit von diesem Mittwoch, 8. November, bis Sonntag, 19. November. Aufführungen sind täglich um 16 Uhr, sonntags um 11 Uhr, am 14., 15. und 16. November gibt es keine Vorstellungen. Montag bis Freitag sind nach Angaben des Circus’ Familientage, Erwachsene zahlen Kinderpreise, am Sonntag, 12. November, ist Papatag mit freiem Eintritt für Papas, am Sonntag, 19. November, ist Omatag mit freiem Eintritt für Omas.

Zirkus verspricht ein kindgerechtes Programm

Der Circus Salino bezeichnet sich als mittelständisches Unternehmen, das seit über 100 Jahren besteht und sich als „Circus, wie man ihn sich wünscht“ präsentiert. Das Programm sei bunt, kindgerecht sowie abwechslungsreich und biete ein Erlebnis für alle Altersgruppen. Besucher erlebten unter anderem eine Kamel-Karawane, Pferdedressuren, eine Ziegenshow, Seiltänzer, eine Wild-West-Show mit Cowboys und Lassospielen sowie die Artisten und Komiker des Circus’ Salino. Angeboten würden auch Zuckerwatte, Popcorn und andere Leckereien

red