Peine. Das Ensemble des a.gon-Theaters München erhält im Stadttheater in Peine viel Beifall vom Publikum für das gelungene Gastspiel.

Lustspiele sind Publikumsmagneten. In der Kreisstadt gehören sie zum Abonnenten-Ring „Peine Boulevard“. So war es keine Überraschung, dass sich am Montagabend mehr als 450 Besucher im Stadttheater eingefunden hatten, als die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ geboten wurde. Doch das Geheimnis wurde schnell gelüftet.