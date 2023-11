Vechelde. Am „(Nachmit)Tag der offenen Tür“ sollen Eltern einen Eindruck von der pädagogischen Arbeit bekommen. Alle Fragen stellen.

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Vechelde laden zu einem „(Nachmit)Tag der offenen Tür“ ein. Er findet statt am Freitag, 10. November. Die Einrichtungen können nach Angaben der Gemeindeverwaltung in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr besichtigt werden, es können Fragen zum Alltag in der Kita gestellt werden, ein erster Eindruck von der pädagogischen Arbeit vor Ort soll bei den Besuchern entstehen.

Das sind die geöffneten Vechelder Kitas und Krippen

Geöffnet sind an diesem Freitag diese Einrichtungen: Kita Köchinger Straße, Köchinger Straße 10A in Vechelde, Kindergarten (auch integrativ), Krippe, (05302) 2422; Kita Bullerbü, Kiefernweg 10A in Vechelde, Kindergarten, Krippe, (05302) 2057; Kita Niemodlinstraße I, Niemodlinstraße 11 in Vechelde, Krippe, (05302) 9308438; Kita Niemodlinstraße II, Niemodlinstraße 1A in Vechelde, Kindergarten, (05302) 8031280; Kita Hildesheimer Straße, Hildesheimer Straße 44 in Vechelde, Krippe, (05302) 9306771; Kita Wahle II, Vechelader Weg 28 in Wahle, Kindergarten, Krippe, (05302) 9220120; Kita Wedtlenstedt, Ackerweg 3 in Wedtlenstedt, Kindergarten, Krippe, (05302) 930401; Kita Denstorf, Mölderweg 4A in Denstorf, (05302) 8041825.

Eine Anmeldung der Kinder kann nach Angaben der Gemeinde Vechelde am „(Nachmit)tag der offenen Tür“ nicht entgegengenommen werden Hierfür haben haben Eltern die Möglichkeit, im Internet unter der Adresse www.webkita.de/vechelde oder unter der Rubrik „Familienservice“ auf der Homepage der Gemeinde Vechelde unter www.vechelde.de online eine Interessenbekundung für bis zu drei Wunscheinrichtungen abzugeben.

Die Platzvergabe in den Kitas ist online einsehbar

Die Platzvergabe für alle Betreuungsplätze in der Gemeinde Vechelde (kirchliche und kommunale Kitas) erfolgt durch die Gemeinde Vechelde, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Kita-Platzvergabesatzung können Eltern ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Vechelde einsehen. Wer sich weiter informieren möchte, wendet sich an die Mitarbeitenden des Familienservicebüros der Gemeinde Vechelde unter (05302) 8020.

red