Peine. Der Landkreis Peine beteiligt sich erneut an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Teilnehmer sollen dauerhaft Spaß daran bekommen

Bereits seit dem Jahr 2006 beteiligt sich der Landkreis Peine, in diesem Jahr begleitet von der Klimaschutzagentur und der Betriebssportgemeinschaft, an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. 2023 konnten die 60 Teilnehmer in der Zeit vom 1. Mai bis 31. August Kilometer und „Radeltage“ sammeln. Während des Aktionszeitraums verzichteten sie insgesamt 2028 Mal auf das Auto und „erradelten“ 26.280,2 Kilometer. Das berichtet Landkreis-Pressesprecherin Katja Schröder zur Bilanz dieses sportlichen Tuns.

Erster Kreisrat Henning Heiß ehrte demnach die jeweils drei Sieger in den Kategorien „Extremradler“ sowie „Radeltage“. Anne Held radelte stolze 2736 Kilometer und gewann in der Kategorie „Extermradler“, gefolgt von Annemarie Geffers mit 1695 Kilometern und Holger Rakebrandt mit 1559 Kilometern.

Bei den Radeltagen liegen die Peiner eng beieinander

Die Sieger in der Kategorie „Radeltage“ lagen eng beieinander. Es gewannen Annemarie Geffers mit 74, Holger Rakebrandt mit 70 sowie Willy-Jan Kannegießer, Volker Heinelt, Michèle Kühn und Dima Belij mit 69 im Aktionszeitraum geradelten Tagen. Alle neun wurden für ihre Leistungen mit Urkunden und kleinen Sachpreisen prämiert, so Katja Schröder weiter.

Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ wird bundesweit für Berufstätige vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der AOK veranstaltet. Gemeinsames Ziel der Aktion ist es, dass möglichst viele Teilnehmer dauerhaft Spaß an Fahrrad und Fitness bekommen, dadurch ihr Krankheitsrisiko senken und sich besser fühlen sowie im Aktionszeitraum mindestens 20 Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, heißt es abschließend in der Mitteilung des Landkreises.

red