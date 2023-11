Peine. Palliativnetz und Wohnpark Fuhseblick legen Rezepte aus Erinnerungen auf. Manchmal darf es eine Prise Salz mehr sein.

Ein Kalender, der nach Erinnerungen schmeckt – das ist es geworden, das Gemeinschaftsprojekt des Peiner Palliativnetzes und des Wohnparks Fuhseblick in Peine. Gemeint ist der Jahreskalender für das kommende Jahr mit dem Titel „Familien Rezepte – Meine Erinnerungen leben durch Euch weiter“. Gemeinsam hatten beide Einrichtungen nach einer Möglichkeit gesucht, wie gezeigt werden kann, dass beide keine „Endstationen“, sondern Orte sind, an denen gelacht, gescherzt und zum Beispiel auch an Rezepte aus dem eigenen Elternhaus und der Kindheit erinnert wird.