Peine Polizei informiert: Ermittlungen auch nach Gullyuwrf auf Fenster eines Geschäfts in Groß Ilsede. Zudem: Pkws in Peine beschädigt.

Die Polizei in Peine ermittelt unter anderem wegen eines Einbruchs in ein Mehrfamilienhaus im Bereich des Windmühlenwalls. (Symbolbild)

Polizei-Meldungen Einbruch in Mehrfamilienhaus in Peine: 1.000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, ist in Peine im Zeitraum zwischen dem 1. und 4. November im Bereich des Windmühlenwalls in ein Mehfamilienhaus eingebrochen worden. Bei dem Einbruch wurde die Eingangstür des Hauses aufgehebelt, die Einbrecher entwendeten jedoch nichts. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Fensterscheibe eines Geschäfts in Groß Ilsede mit Gullydeckel eingeworfen

Zudem gibt die Polizei bekannt, dass in der Gerhardstraße in Groß Ilsede die Fensterscheibe eines Geschäfts mit einem Gullydeckel eingeworfen wurde. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Den Tatzeitraum grenzen die Beamten vom 3. November, 23 Uhr, bis zum 4. November, 8 Uhr, ein.

Etwas größer ist der mögliche Tatzeitraum in einem anderen Fall, über den die Polizei ebenfalls in einer Mitteilung informiert: Zwischen dem 28. Oktober und dem 2. November wurden in der Telemannstraße in Peine drei Pkws mit einer bis jetzt noch unbekannten Flüssigkeit übergossen, wodurch der Lack augenscheinlich beschädigt wurde. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 999 0 zu melden.

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus in Groß Lafferde

Überdies versuchte nach Angaben der Polizei am 4. Novembver gegen 3:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in der Goethestraße in Groß Lafferde in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der unbekannte Täter versuchte, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Durch die Geräusche wurde der Bewohner des Hauses wach. Als das Licht im Gebäude anging, flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung.

red

