Pkw kracht bei Dungelbeck vor Baum: Fahrer schwer verletzt

Dungelbeck Schwerer Unfall: In Peine-Dungelbeck kollidiert ein Auto mit einem Baum. Der Fahrer muss schwer verletzt aus dem Wagen befreit werden.

Es ist 7:12 Uhr am Sonntagmorgen, als die Rettungskräfte alarmiert werden: Auf der Bundesstraße 65 ist es nahe Peine-Dungelbeck zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall bei Peine-Dungelbeck: Auch Rettungshubschrauber Christoph 30 im Einsatz

Als die Rettungskräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen – zunächst, so Dominik Marschall, Einsatzleiter der Feuerwehr Dungelbeck, war der genaue Einsatzort nicht ganz klar – bot sich ihnen ein Trümmerfeld: Der Wagen eines 18-jährigen Mannes stand schwer beschädigt auf der Bundesstraße 65, durch die Wucht des Aufpralls bei dem Unfall wurde offenbar der komplette Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen.

Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Pkw und musste mit schweren hydraulischen Geräten aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel war vor Ort. Der schwer verletzte Fahrer wurde per Rettungswagen in ein nahgelegenes Klinikum gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht bekannt. Mutmaßlich kam der Fahrer aus Dungelbeck, Fahrtrichtung Peine; kam dann in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Im Einsatz waren neben Rettungshubschrauber Christoph 30 zudem der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Ortswehren Peine-Kernstadt und Dungelbeck. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 65 beidseitig voll gesperrt werden.

