Unfall in Peine: Zwei Autos kaputt – zwei Wildschweine tot

Auf der B65 in Peine sind am Freitagabend gleich drei Autos in einen Unfall mit einer Wildschweinrotte verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte auf der B65 in Fahrtrichtung Berkum gegen 19.24 Uhr besagte Wildschweinrotte die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit den Pkws. Zwei der Wildschweine verendeten noch vor Ort. Zudem entstand an zwei Autos ein so großer Schaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei sperrte die B65 kurzzeitig ab. Der Gesamtschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Mann attackiert nach Streit in Peiner Wohunung Frau und deren Partner

Zudem hat die Polizei in einer Mitteilung gegeben, dass es am Freitagabend in der Straße „Am Anger“ in Peine zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in deren Wohnung kam, in die sich ein weiterer Mann einmischte und bei der es zu zwei Köperverletzungen kam. Was genau „Am Anger“ in Peine passierte?

Nun, in der Mitteilung der Polizei liest sich dies wie folgt: Ein 35-Jähriger geriet mit einer 38-Jährigen aus Peine in deren Wohnung zunächst in einen Streit. Als dem Mann offensichtlich die Argumente ausgingen, artete die verbale Diskussion aus. Der Partner der Wohnungsinhaberin, ein 39 Jahre alter Mann, forderte den anderen Mann daraufhin auf, die Wohnung zu verlassen. Das missfiel dem Übeltäter jedoch derart, dass er zuerst den Mann würgte und dann die Frau schubste. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Zigarettenautomat in Peine aufgebrochen: Täter flüchten beim Eintreffen der Polizei

Am Freitagabend alarmierte in Peine zudem ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er in der Rosenthaler Straße drei Personen dabei beobachtete, wie diese versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die drei Täter ergriffen umgehend die Flucht, als die Polizei eintraf.. Eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt 1.000 Euro.

red

