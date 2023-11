Besonders bei Eintracht Braunschweig fragt man sich dieser Tage: Wohin führt der Weg? Der Tabellenletzte geht garantiert nicht als Favorit in „das Derby“ am Sonntag. Im aufgeteilten Landkreis Peine markieren Anhänger beider Vereine wieder ihre Reviere, hier auf der Rückseite eines Verkehrsschildes an der B1 vor Groß Lafferde.