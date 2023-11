Kinder freuen sich über Spielplatz „Am Ottos Hof“ in Peine

Kürzlich fand die Eröffnung des Spielplatzes am „Am Ottos Hof“ in Peine statt.

Darauf hatten die Kinder in Peine lange gewartet, erläutert die ffn-Mediengruppe: Der neue Spielplatz „Am Ottos Hof“ in Peine gehöre nun endlich ihnen. ffn-Reporterin Caro Gawehns habe ihn gemeinsam mit Klaus Saemann, Bürgermeister von Peine, und auch Stefanie Rupprecht von der Stiftung Sparda-Bank Hannover gemeinsam mit den Mädchen und Jungen feierlich eröffnet.

Zum Hintergrund der Aktion berichtet die ffn-mediengruppe: Um die Spielplätze bei uns in Niedersachsen ist es oft nicht gut bestellt – kaputte Spielgeräte, marode Einrichtungen und teilweise sogar brachliegende Flächen. Beim gemeinsamen Spielplatzsommer des Radiosenders und der Stiftung Sparda-Bank Hannover entstünden aus Spielruinen wahre Spielschlösser. Mit insgesamt rund 150.000 Euro fördere die Stiftung Sparda-Bank Hannover die Aktion in mehreren Orten, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Peines Bürgermeister Klaus Saemann dankt

In Peine wurde demnach der zweite Spielplatz der aktuellen Aktion übergeben. Große Freude herrsche da aber nicht nur bei den Kleinen. Bürgermeister Klaus Saemann wird zitiert: „Wir haben wie alle Kommunen in Niedersachsen ein Problem mit den Finanzen. Wir wissen aber auch, wie wichtig es ist, den Kindern solche Spielplätze zur Verfügung zu stellen, deswegen freue ich mich natürlich über diese Unterstützung.“

Reporterin Caro Gawehns: „Es fehlten auf dem Spielplatz dringend Spielgeräte für die Kinder unter drei Jahren. Wir freuen uns, dass jetzt auch die Kleinsten sicher klettern können und auch die schmerzlich vermisste Rutsche endlich da ist.“

Aktion mit dem neuen Peiner Spielplatz nicht abgeschlossen

Stefanie Rupprecht aus dem Management der Stiftung Sparda-Bank Hannover: „Leuchtende Kinderaugen und strahlende Eltern: Die Investition in nachhaltige Spielplätze ist ein Gewinn für Kinder, Familien und die gesamte Kommune. Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder neue Erlebniswelten für Groß und Klein zu schaffen.“ Im Spielplatzsommer sollte laut Mitteilung nach der Eröffnung in Peine weitergehen. Der dritte Spielplatz sollte Kindern übergeben werden, in Bockenem.

red

