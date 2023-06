Hier sind Relikte des Kalisalzabbaus im Landkreis Peine zu finden

Ilsede. Freiwillige können sich an der Spurensuche des Heimatbundes Niedersachsen beteiligen. Auch im Landkreis Peine gibt es viel zu entdecken.

In der Gemeinde Ilsede, im Nordwesten von Gadenstedt, verläuft an der Fuhse auf etwa 500 Metern Länge der Damm einer ehemaligen Eisenbahntrasse. Der Bahndamm stellte einen Abzweig von der Kleinbahn zwischen Groß Ilsede und Broistedt dar.

Historische Kulturlandschaftselemente geben Zeugnis vom Umgang früherer Generationen mit Natur und Landschaft. Im Peiner Land liefern sie oft auch Hinweise auf die einst bedeutende Industriekultur und lassen Rückschlüsse auf den damaligen Stand von Wissenschaft und Technik zu. Das teilt der Landkreis mit.

Bahndamm bei Gadenstedt wirkt landschaftsprägend

Der Bahndamm über die Fuhse hatte den Bahnanschluss des Kalischachtes an die Gleisanlagen der Ilseder Hütte ermöglicht – nun wurden auch dort die Gleise entfernt. Der Damm aber blieb erhalten. Vor Ort finden sich noch Stützlager einer Überführung – die zugehörige Brücke fehlt jedoch. „Der baumbestandene Damm mit seinem geschwungenen Verlauf wirkt überaus landschaftsgliedernd und -prägend“, so der Landkreis. Er erfülle wichtige ökologische Funktionen.

Dieses und weitere Kulturlandschaftsobjekte wurde im Rahmen des Spurensuche-Projekts des Niedersächsischen Heimatbundes dokumentiert und im Online-Kataster auf www.kleks-online.de verzeichnet. Interessierte können sich an der Spurensuche beteiligen und unter (0511) 35337726 oder per E-Mail an Friedrich@niedersaechsischer-heimatbund.de melden.

