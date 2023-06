Peine: Schulgebäude beschädigt – Schriftzug gestohlen

Peine. Die Polizei vermutet erhebliche Schäden an der Fassade von Peiner Schule – Unbekannte rissen das Schild sowie das Wappen herunter.

Die Beschilderung am Schulzentrum des Landkreises in der Werner-Nordmeyer-Straße ist beschädigt beziehungsweise gestohlen worden. Am Dienstagmorgen fiel dem Hausmeister der Schule das Fehlen auf. Er verständigte daraufhin die Polizei. Diese informiert, dass der komplette Schriftzug und auch das Wappen des Landkreises vom Gebäude abgerissen und teilweise gestohlen wurden. Einige Teile der Beschriftung ließen die Täter zurück.

Der Tatzeitraum dürfte in der vorigen Nacht liegen, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Auch durch mögliche Schäden an der Fassade ist der Sachschaden erheblich. Hinweise auf den oder die Täter, aber auch auf den Verbleib der auffälligen Beschilderung, nimmt die Polizei Peine unter (05171) 9990 entgegen.

Polizei ermittelt in Peine nach Tod eines Seeadlers

Nach dem Fund eines toten Seeadlers im Landkreis Peine ermittelt die Polizei. Es gebe den Verdacht, dass das Tier Opfer eines illegalen Giftköders geworden sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei einer tierärztlichen Untersuchung seien Rückstände des nicht zugelassenen Insektizids Carbofuran nachgewiesen worden.

Die Bewegungen des Tieres waren nach einem Bericht des Vereins „Komitee gegen den Vogelmord“ bei einem Forschungsprojekt von Leibniz-Forschern mithilfe eines GPS-Senders aufgezeichnet worden. Nach dem Fund des Tieres im April nahe Ilsede im Landkreis Peine habe es eine Anzeige gegeben, sagte der Polizeisprecher. Jetzt liege das Ergebnis der Untersuchung vor.

GPS-Empfänger und Spitzencomputer aus Traktoren gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, aus zwei auf einem Privatgrundstück in Groß Lafferde, Bierstraße, abgestellten Traktoren die verbauten GPS-Empfänger gestohlen. Aus einem der Traktoren wurde zudem ein „Spritzencomputer“ entwendet, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 3000 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Ilsede unter (05172) 370750.

RED

