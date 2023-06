Peine: Dreiste Diebe stehlen Geld während Fußballspiels

Peine. Ein Diebstahl hat sich während eines Fußballspiels in Peine ereignet. Diebe stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe aus den Umkleidekabinen.

In Peine haben Diebe während eines Fußballspiels Geld aus den Umkleideräumen gestohlen.

Dreiste Diebe haben während eines Fußballspiels am VfB-Platz in Peine Bargeld aus den Umkleideräumen gestohlen. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag. Während des Spiels ab 19 Uhr betrat ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Umkleideräume und stahl aus diversen Taschen und Kleidung Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171 9990 entgegen.

red

