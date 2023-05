Rittergut Alvesse ist „Bienenfreundlicher Landwirt“

Das Rittergut Alvesse (Gemeinde Vechelde) wurde einer Mitteilung zufolge zum fünften Mal in Folge als „Bienenfreundlicher Landwirt“ ausgezeichnet. „Seit 2019 stellt sich der Betrieb jährlich der Prüfung, und wir freuen uns über die positiven Rückmeldungen zu unserem Engagement im

Naturschutz“, teilt Rittergutsbesitzer Alexander Brendecke mit.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Peine:

Landwirt muss eine Mindestanzahl an Punkten aus mehreren Kategorien erreichen

Die Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“ sei eine Auszeichnung der niedersächsischen Kreislandvolkverbände für mehr Arten- und Insektenschutz und werde seit 2019 jährlich durchgeführt. Immer mehr Höfe beteiligten sich daran. Alle Maßnahmen der Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“ würden kontinuierlich durch das Institut für Bienenkunde in Celle des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit begleitet, evaluiert und weiterentwickelt. Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss der Landwirt der Mitteilung zufolge eine Mindestanzahl an Punkten aus mehreren Kategorien erreichen. Maßnahmen zum Insektenschutz könnten somit sowohl auf der Hofstelle, auf Ackerflächen, auf Grünland oder durch die Kooperation mit Imkern und Umweltschützern umgesetzt werden. Die Aktion diene dazu, Landwirte und Verbraucher für Artenschutz zu sensibilisieren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de