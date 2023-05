Vallstedt. Der Bauhof der Gemeinde Vechelde stellte den Verweilplatz für die Bürger in Eigenleistung wieder her.

Die Stieleiche mit Sitzbankrondell und Gedenkstein Am Thieberg in Vallstedt.

Für die Bürger Sitzbank-Rondell in Vallstedt in neuem Glanz

Pünktlich zu Beginn des freundlichen Spaziergehwetters konnte die Überarbeitung der Beplankung des Sitzbank-Rondells an der Straße Am Thieberg in Vallstedt abgeschlossen werden. Die Sitzbank, zentral in Vallstedt gelegen, umringt eine Stieleiche (quercus robur) und lädt ab sofort erneut zum Verweilen ein, so die Mitteilung der Gemeinde.

Die Erneuerung der Beplankung erfolgte auf Wunsch des Ortsrates und wurde in Eigenleistung durch den Bauhof der Gemeinde Vechelde ausgeführt.

